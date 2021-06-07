الإمارات تتضامن مع باكستان في ضحايا اصطدام القطارين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عبرت دولة الإمارات عن تضامنها مع جمهورية باكستان في ضحايا اصطدام قطاري ركاب جنوب البلاد، والذي أسفر عن وقوع ضحايا.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، عن خالص تعازيها ومواساتها إلى الحكومة الباكستانية وإلى أهالي وذوي الضحايا في هذا الحادث الأليم، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.



وفي وقت سابق الإثنين، قُتل ما لا يقل عن 41 شخصا وأصيب العشرات في تصادم قطارين بمدينة جوتكي جنوب شرقي باكستان.

وذكرت صحيفة "دون" الباكستانية أن الحادث وقع بعد اصطدام قطار "ميلات أكسبرس" وقطار "سير سيد اكسبريس".

واصطدم الأخير الذي كان متوجها من لاهور إلى كراتشي، بالأول بعد أن خرج عن مساره أثناء توجهه من كراتشي إلى سرجودها، ما أدى لانقلاب عربات من قطار ميلات إكسبريس.

وقال عثمان عبد الله، نائب مفوض جوتكي، إن 41 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب 50 آخرون في الحادث.

لكنه قال إن المسؤولين يواجهون صعوبة في إنقاذ المواطنين بعد انقلاب العربات، مضيفًا أن عدد الضحايا مرشح للزيادة.



وأضاف أن ما بين 13 إلى 14 عربة خرجت عن مسارها في الحادث بينما تعرض ما بين 6 إلى 8 عربات للدمار بالكامل.

وأظهرت صور التقطت بواسطة هواتف نقالة حطاما معدنيا وعدة قاطرات خضراء منقلبة.

وغالبا ما تحصل حوادث قطارات في باكستان حيث تعود شبكة السكك الحديد الواسعة والقطارات إلى حقبة الاستعمار البريطاني.