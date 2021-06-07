مقتل 30 شخصاً وجرح العشرات في تصادم قطارين جنوب باكستان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 7 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

قتل ما لا يقل عن 30 شخصاً وجرح العشرات، اليوم الاثنين، في تصادم قطارين جنوب باكستان حسبما أفادت الشرطة ومصادر محلية.



واوضح مسؤول في قطاع السكك الحديد الباكستانية، أن القطار القادم من كراتشي خرج عن سكته قرب داهاركي في شمال إقليم السند، واصطدم بقطار آخر قادم في الاتجاه المعاكس..مشيراً الى ان عدد اخرون عالقين في الداخل..لافتاً الى أن فرق الإسعاف تنشط في الموقع.

وذكر المسؤول في شرطة داهاركي عمر طفيل لمحطة "جيو نيوز" التلفزيونية المحلية، مقتل 30 شخصا على الأقل في الحادث وفق حصيلة أولية مثبتة..متوقعا ارتفاع العدد نظرا لوجود عربات لم تصل إليها طواقم الإنقاذ بعد وذلك رغم مرور ساعات على الحادث.

من جانبه، دعا رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان إلى فتح تحقيق شامل في الحوادث المتكررة في القطاع.