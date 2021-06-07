شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البحرين: الهجمات الحوثية الإرهابية في مأرب انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 7 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

أدانت وزارة الخارجية البحرينية واستنكرت بشدة الهجمات الإرهابية الدامية التي قامت بها ميليشيا الحوثي على محطة وقود في مأرب والتي أدت إلى مقتل وإصابة عشرات المدنيين الأبرياء.



واكدت الوزارة في بيان وفقا وكالة الانباء البحرينية(بنا)، ان تلك الهجمات تعد انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وكافة القيم والمبادئ الأخلاقية..مجددة موقف مملكة البحرين المتضامن بقوة مع الجمهورية اليمنية من أجل وقف الجرائم الحوثية الممنهجة والمتكررة، ووقوفها التام معها في جهودها لحفظ أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها.

ودعت الخارجية البحرينية، المجتمع الدولي إلى إدانة الاعتداءات الآثمة لميليشيا الحوثي الإرهابية..معربة عن بالغ التعازي والمواساة لأسر وذوي الضحايا وللحكومة والشعب اليمني وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين،