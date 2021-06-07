شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السلطات الصحية في ليبيا تعلن تسجيل 407 إصابات جديدة بكورونا وشفاء 208 أشخاص و3 حالات وفاة خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 7 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت السلطات الصحية في ليبيا، الإثنين، تسجيل 407 إصابات جديدة بكورونا، وشفاء 208 أشخاص، و3 حالات وفاة خلال 24 ساعة.



وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان، إن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 136 إصابة و153 حالة شفاء، فيما لم تشهد أية حالات وفاة.

وأضاف أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في ليبيا ارتفع إلى 187 ألفًا و658 شخصًا، بينهم 11 ألفًا و145 حالة نشطة، ووفاة 3146 شخصًا.