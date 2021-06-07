شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء: 78.6 مليار جنيه قيمة دعم المالية فى الكهرباء خلال 5 سنوات قادمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن حجم الدعم الموجه لقطاع الكهرباء خلال الـ 5 سنوات القادمة، والذى تتحمل تكلفته وزارة المالية، لافتا إلى أنه من المتوقع أن يبلغ إجمالى مساهمات وزارة المالية لصالح دعم الكهرباء للمنازل والمصانع خلال الـ5 سنوات القادمة نحو 78.6 مليار جنيه.

وأوضح شاكر، أن وزارة المالية ساهمت بمبلغ 11 مليار جنيه لدعم الكهرباء للمنازل خلال العام المالى 20/21، ومن المتوقع أن تبلغ تلك المساهمات نحو 9.3 مليار جنيه خلال العام القادم 21/22، و5.7 مليار جنيه بحلول عام 22/23، و0.7 مليار جنيه خلال السنة المالية 23/24، لتبلغ قيمة مساهمات وزارة المالية لدعم الكهرباء للمنازل خلال الـ 5 سنوات القادمة نحو 26.7 مليار جنيه.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة المهندس معتز محمود، رئيس اللجنة لمناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب السيد المنوفى، بشأن مواجهة انهيار مصنع الألومنيوم بنجع حمادى، وذلك نظرا لاحتساب سعر تكلفة الكهرباء التى يستهلكها المصنع بقيمة أعلى من سعر المعدلات العالمية، حسبما ورد بطلب الإحاطة.