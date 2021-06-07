شكرا لقرائتكم خبر عن رؤساء الهيئات الإعلامية يناقشون الخطة الإعلامية للاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الكاتب الصحفى كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وعبد الصادق الشوربجى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وحسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، اجتماعا، لمناقشة الخطة الاعلامية للاحتفال بالذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو والذكرى السابعة لتنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيساً للجمهورية.

واتفق رؤساء الهيئات الإعلامية على وضع بنود الخطة أمام جميع وسائل الإعلام للاستعانة بها لمن يشاء، حيث تتضمن خطوطا عريضة للانجازات الكبيرة التي تحققت فى السنوات الأخيرة على مختلف الأصعدة وآلية التنفيذ، ويتم نشر الخطة على صفحات الجهات الثلاثة، مع التأكيد على حرية وسائل الإعلام الاخذ بما ورد فيها من عدمه.