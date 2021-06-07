شكرا لقرائتكم خبر عن "اتصالات النواب" توصى بسرعة توصيل الفايبر للمدارس قبل امتحانات الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة النائب أحمد بدوى، التوصية بضرورة توصيل "الفايبر" لمدارس الثانوية العامة التى لم تصلها الخدمة، وذلك بحضور مسئولى الشركة المصرية للاتصالات.

وطالبت اللجنة البرلمانية من وزارة التربية والتعليم بضرورة حصر المدارس الثانوية التى لم يصلها خدمة " الفايبر " للتنسيق على الفور بين وزارتى الاتصالات والتعليم وسرعة توصيل الفايبر لباقى المدارس حسب حصر وزارة التعليم.

من جانبه أعلن الرئيس التنفيذى للمصرية للاتصالات أن الشركة مستعدة فورا لتركيب الفايبر لباقى المدارس بمجرد إخطار وزارة التعليم بهذه المدارس.

وكانت وزارة التربية والتعليم والعليم الفنى، قد أعلنت جدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2020/2021 (دور يوليو) للشعبتين الأدبية والعلمية، والتى من المقرر أن تكون الامتحانات بداية من السبت الموافق 10/7/2021، وتستمر حتى الإثنين 2/8/2021.

ويؤدى طلاب الشعبة الأدبية، الامتحانات يوم 11 يوليو باللغة العربية والثلاثاء 13 يوليو اللغة الأجنبية الثانية والخميس 15 يوليو الجغرافيا والأحد 18 يوليو الفلسفة والمنطق والأحد 25 يوليو التاريخ والثلاثاء 27 يوليو علم النفس والاجتماع والخميس 29 يوليو اللغة الأجنبية الأولى.

بالنسبة لجدول امتحانات الثانوية العامة 2021، لطلاب الشعبة العلمية، تنطلق الامتحانات يوم 10 يوليو 2021، باللغة العربية و12 يوليو اللغة الأجنبية الثانية و14 يوليو الرياضيات البحتة جبر وهندسة فراغية و17 يوليو الكيمياء وإجازة من يوم 19 يوليو حتى 23 من نفس الشهر بمناسبة عيد الأضحى، ثم يستكمل الطلاب امتحاناتهم يوم 24 يوليو بالفيزياء ويوم 26 يوليو اللغة الأجنبية الأولى والأربعاء 28 يوليو الرياضيات التطبيقية الديناميكا، والسبت 31 يوليو الأحياء والأستاتيكا، والإثنين 2 أغسطس الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل.