شكرا لقرائتكم خبر عن "الوطنية للتدريب" تعلن إطلاق برنامج "NTA Interns" لتدريب خريجى الجامعات المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت الأكاديمية الوطنية للتدريب اليوم، الاثنين، برنامج "NTA Interns" لتدريب خريجي الجامعات المصرية داخل إدارات الأكاديمية المختلفة؛ إيمانًا منها بمسئوليتها نحو المجتمع، ولإتاحة الفرصة لحديثي التخرج من الاستفادة بالتدريب في فترة الصيف؛ لاكتساب الخبرات التي تساعدهم في الحصول على فرص عمل أفضل، ويأتي ذلك نتاج التعاون المثمر بين الأكاديمية ومختلف الجامعات المصرية؛ لتحقق الأكاديمية بذلك خطوات هامة في مجال تطوير العنصر البشري في الدولة المصرية، من خلال تطوير النشأ في مرحلة عمرية أكثر حداثة من المراحل المستهدفة في البرامج الأخرى التي تقدمها.

بدأت فعاليات اليوم الأول لعدد 22 متدربا كدفعة أولى بحضور جلسة تعريفية بعنوان "الأكاديمية الوطنية للتدريب المشروع القومي لبناء الإنسان"؛ حيث تم توضيح رؤية ورسالة الأكاديمية وكيفية نشأتها والخدمات التي تقدمها وشراكاتها الدولية، ثم قام ممثلين عن الإدارات بشرح الدور والمهام التي تقوم بها الإدارات المختلفة، ثم تم اصطحابهم في جولة تفقدية داخل مباني وأروقة الأكاديمية.

وحرصت الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب على لقاء المتدربين في يومهم الأول، وتحدثت إليهم في حوار مفتوح عن المتوقع من التدريب العملي والهدف منه، مؤكدة على اختلاف هذا البرنامج عن جميع البرامج التدريبية التي تقدمها الأكاديمية، وقالت: "هو برنامج عملي لتأهيل الشباب إلى سوق العمل"، وأضافت: "توجد فجوة بين احتياج سوق العمل والمهارات الموجودة لدى الخريجين من الشباب".

وأكدت رشا راغب أن الأكاديمية ليست بوابة للتعيين ولا لشغل منصب قيادى، لكن منهجية التدريب لدى الأكاديمية تسمح بتنمية المهارات القيادية والإدارية لتكوين شخصية متكاملة لدى جميع الخريجين بمختلف البرامج؛ لذا تتلقى الأكاديمية بصفة مستمرة طلبات من متخذي القرار والمسئولين بالدولة بالاستعانة بخريجين الأكاديمية.

سَبَقَ إطلاق البرنامج تواصلًا من الأكاديمية الوطنية للتدريب مع جميع الجامعات المصرية في كافة أنحاء الدولة؛ لموافاتها ببيانات الطلاب المرشحين من قبلهم لتلقي تدريبًا عمليًا داخل الأكاديمية، وقد لاقى ذلك ترحابًا كبيرًا من رؤساء الجامعات، وبالفعل تم إرسال البيانات، وتمت داخل الأكاديمية مراحل التصفية والاختيار والتي شملت اختبارات لغات ومعلومات عامة وسمات شخصية، ثم المقابلات الشخصية.

ومن المقرر أن تكون مدة التدريب ثلاثة أشهر حتى أغسطس القادم، وينقسم البرنامج التدريبي إلى ثلاثة مراحل، تبدأ بالبرنامج التحضيري حيث سيتم تعريف المتدربين بالأكاديمية الوطنية وأنشطتها والمهام التي تقوم بها، وكذلك مهام الإدارات المختلفة بهيكلها التنظيمي، يلي ذلك البرنامج التدريبي العملي حيث سيتم توزيعهم على جميع الإدارات للبدء في التدريب واكتساب الخبرات، ثم يأتي البرنامج الختامي والذي سيتم فيه تقييم كامل للخبرات والمعارف المكتسبة للطلبة المتدربين في كافة المجالات التي خاضوها في الأكاديمية، وتقييم شخصياتهم لتحديد أوجه القوة ومناطق التطوير، وسيتم وضع مخطط تطوير ذاتي لكل متدرب؛ ليعمل عليه بعد انتهاء البرنامج، وسيتسلمون شهادات التدريب، وكل ذلك سيتم تحت إشراف مديري الإدارات بالأكاديمية.

أنشئت الأكاديمية الوطنية للتدريب بموجب قرار جمهوري أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس 2017؛ لتكون قبلة التطوير والتعلم في مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.