صور.. محافظ دمياط تفتتح أعمال تطوير "شارعي الثورة والمحكمة" بكفر سعد

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:

افتتحت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، شارعي الثورة والمحكمة بمدينة كفر سعد، خلال الزيارة التي أجرتها، اليوم الإثنين، بمرافقة اللواء مختار حسين، رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، وعدد من القيادات التنفيذية.

وتفقدت المحافظ، ومرافقوها الشارعين بعد تنفيذ أعمال تطويرهما ورفع كفاءتهما من خلال جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، وتضمن المشروع تخطيط المنطقة لتحقيق السيولة المرورية بها خاصة مع كونها أحد أهم الطرق الرئيسية ومدخل المدينة.

كما جرى صيانة أعمدة الإنارة وإحلال كابلات الكهرباء، وإنشاء أرصفة جانبية وشبكات للصرف الصحي وصرف مياه الأمطار ورصف وتخطيط الطريق، ورفع كفاءة النصب التذكاري بتكلفة قدرها ١٣ مليون جنيه.

وأشادت الدكتورة منال عوض، بالمستوى التنفيذي للمشروع الذي يساهم في تحقيق الطفرة المطلوبة بقطاع تطوير ورفع الطرق، متوجهة بالشكر إلى ممثلي جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط على ما حققوه من جهود لتنفيذ ذلك.

ويأتي ذلك ضمن خمس مشروعات جرى تدشينها بالتعاون مع جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، لتطوير كورنيش النيل بمدينة فارسكور، وشارع ١٨ بمدينة ميت أبو غالب وكذا طريق كورنيش النيل وشارع بورسعيد بمدينة السرو، لتنفيذ مشروع تطوير متكامل لاستكمال المنظومة التي تشهدها مناطق مختلفة بالمحافظة للتنسيق الحضاري.