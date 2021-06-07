صور.. مصور من بورسعيد يحصد المركز الثالث في مسابقة الاتحاد الأوروبي

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

حصد محمد كمال محمد، ابن محافظة بورسعيد، اليوم الأثنين، على المركز الثالث في مسابقة الاتحاد الأوروبي للتصوير في نسختها الـ13، تحت عنوان "رحلة إلى ماضي مصر ومستقبلها".

وأشار محمد كمال، إلى أنه شارك في المسابقة طوال الـ10 سنوات الماضية، وأنه سبق وأن حصد المركز الأول عام 2011، والمركز الرابع عام 2015، لذلك فهي مسابقة عزيزة عليه، لافتًا أنه شارك بصورة بعنوان: "توت عنخ أمون الملك الذهبي عبر العصور".

وأرجع سبب اختياره لـ" توت عنخ أمون" إلى أثناء زيارته للمتحف القومي للحضارة المصرية، وملاحظته أن التمثال ثابت على مر العصور وأن زواره هم فقط من يتغيروا عليه فجاءت له فكرة الصورة، لافتًا أن حفل توزيع الجوائز أقيم بمقر متحف الحضارة المصرية.

وأوضح أنه شارك بالمبادرة 642 مصور، من خلال أكثر من 1600 صورة، وذلك بالمسابقة التي تهدف إلى إلقاء الضوء على مشروعات الدولة حديثًا، وكذلك المشروعات القديمة التي يُعاد تطويرها وتوظف في الحاضر، مختتمًا حديثه بعبارة:"سعيد بالجائزة لأن عام الكورونا كان صعب".