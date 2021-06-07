إيطاليا: توقيف مجموعة عنصرية كانت تخطط لهجوم ضد مبنى الناتو

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

قالت مصادر أمنية إيطالية إن المجموعة المسماة "التنظيم الآري الروماني"، كانت تخطط لشن هجوم تفجيري ضد أحد مقرات حلف الشمال الاطلسي الناتو حسبما نقلت وكالة الانباء آكي.

وأوضحت المصادر أن المجموعة تتألف من "مناضلين تتراوح أعمارهم بين 26 و62 عاما وقد نشرت على الشبكات الاجتماعية كتابات ومقاطع فيديو وصورا ذات محتوى عنصري تمييزي ينتمي للاشتراكية القومية، ذات إلهام معاد للسامية ومنكر لكل ما يتصل بنظريات المؤامرة ضد الشعب اليهودي".

وذكرت المصادر الأمنية أن "التحقيقات كشفت عن نشاط تخطيطي، كان لا يزال في طور التكوين، لعملية محددة ضد أحد هياكل الناتو، بواسطة عبوات ناسفة محلية الصنع معبأة من خلال تعليمات متوفرة على شبكة الإنترنت وبالتعاون مع بعض المسلحين الأجانب المنتمين إلى تنظيمات مماثلة من البرتغال".