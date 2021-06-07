وزير الخارجية البريطاني يزور العراق غداً

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 7 يونيو 2021 04:10 مساءً - منذ ساعة واحدة

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الاثنين، أن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب سيزور بغداد يوم غد الثلاثاء.

قال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف، في بيان صحفي، إن “راب سيصل إلى بغداد يوم غد الثلاثاء، في زيارة رسمية تستغرق يوما واحدا”.

أضاف، أن “وزير الخارجية البريطاني سيلتقي رؤساء الجمهورية برهم صالح والحكومة مصطفى الكاظمي والبرلمان محمد الحلبوسي، بالإضافة إلى نظيره فؤاد حسين”، وذلك بحسب “روسيا اليوم”.