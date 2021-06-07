شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش النيجيري يقتل 5 مسلجين إثر هجوم على مركز شرطة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن الجيش النيجيري اليوم مقتل خمسة مسلحين عندما أحبطت القوات النيجيرية وقوات الشرطة الخاصة هجوماً على مركز شرطة في ولاية إيمو الجنوبية أمس.

وقال المتحدث باسم الجيش محمد يريما في بيان : إن جماعة السكان الأصليين في بيافرا وهي جماعة محظورة يشتبه بأنها نفذت الهجوم ، مشيرا إلى أن أحد القتلى عضو بارز في جماعة بيافرا كان "ينظم هجمات ضد وكالات الأمن والمؤسسات الحكومية" في المنطقة الجنوبية المضطربة في البلاد.