شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط يُحذر من إجراءات إشعال الموقف في القدس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، من مغبة الإقدام على إجراءات إسرائيلية من شأنها إشعال الموقف في القدس لأسباب داخلية تتعلق بمصالح أحزابٍ أو أشخاص، منبهًا إلى خطورة الحشد الجاري في أوساط اليمين المتطرف وجماعات الاستيطان الإسرائيلية، والذي يهدف بوضوح إلى استفزاز الفلسطينيين وافتعال مواجهات من خلال تنظيم مسيرات ومظاهرات ستؤدي إلى رفع مستوى التوتر.

وأوضح أبو الغيط في بيان اليوم، أنه يُتابع بقلق ما يجري من تحريض ضد الفلسطينيين، فضلاً عن استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلية في ممارسة إجراءات قمعية في الأحياء الفلسطينية بالقدس، بما فيها حي الشيخ جراح، مؤكدًا أن إسرائيل تحاول تصدير أزمتها الداخلية إلى الجانب الفلسطيني، كنوع من الهروب إلى الأمام.

وشدد الأمين العام للجامعة العربية، على أن المرحلة الحالية تقتضي إظهار المسؤولية وممارسة ضبط النفس من أجل تثبيت الهدنة، بدلاً من التحريض على العنف والإجراءات القمعية، محملاً الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن أي تدهور محتمل في الموقف.