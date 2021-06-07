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تحسن طفيف.. تطورات الحالة الصحية لفنانة مصرية

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بغداد - ياسين صفوان - كشفت مصادر مقربة، عن تطورات الحالة الصحية الخاصة بالفنانة دلال عبدالعزيز، مؤكدة أن حالتها تشهد تحسنا إلى حد ما، لكن لا زالت في حاجة إلى رعاية طبية خاصة.
وأكدت المصادر أن الفنانة دلال عبدالعزيز، لا زالت تحتاج إلى دعم أكسجين من خلال أحد الأجهزة الطبية "هاي فلو نزيل"، لافتا إلى أن الرئة أصيبت بحالة من التليف الشديد، إثر إصابتها بفيروس .

وأشارت المصادر، إلى أن الفنانة دلال عبدالعزيز، لا تعلم بخبر وفاة زوجها الفنان سمير غانم حتى الآن، إذ لا زال ممنوع عنها استخدام الهاتف المحمول ومتابعة التلفزيون، أو أي وسيلة تسهم في معرفتها بنبأ الوفاة، مراعاة لحالتها الصحية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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