العراق واستراليا يؤكدان ضرورة الدعم الدولي لملفي الانتخابات والنازحين

بغداد - ياسين صفوان - أكد رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، اليوم الاثنين، ضرورة الدعم الدولي لملفي الانتخابات والنازحين.

وقال مكتب الحلبوسي في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن الأخير "استقبل السفيرة الأسترالية الجديدة لدى العراق بولا غانلي، لبحث تطورات الأوضاع في البلاد والانتخابات المبكرة وضرورة ضمان نزاهتها وتوفير الأمن الانتخابي، لخلق بيئة مناسبة لانتخابات عادلة ونزيهة تعبِّر عن إرادة المواطن، وأهمية دور المجتمع الدولي كبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) في الرقابة على الانتخابات، لتعزيز الثقة بالعملية الانتخابية من أجل مشاركة واسعة في الانتخابات".



كما بحث اللقاء، وفق البيان، "ضرورة دعم المجتمع الدولي للعراق في ملف النازحين وإعادة الاستقرار".

