السومرية تنشر ‏تشكيلة منتخبنا الوطني لمباراة كمبوديا

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني العراقي لكرة القدم، اليوم الاثنين، تشكيلة الفريق الذي سيواجه نظيره الكمبودي في التصفيات الآسيوية المزدوجة.

ويلتقي منتخبنا الوطني العراقي، مع كمبوديا ضمن منافسات الجولة الثامنة من منافسات الدور الثاني لحساب المجموعة الثالثة في التصفيات الآسيوية المشتركة لنهائيات كأس العالم في قطر 2022 وبطولة كأس آسيا في الصين 2023.



وستقوم قناة السومرية بنقل المباراة على الهواء مباشرة في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، حيث تقام المواجهة على ملعب المحرق في العاصمة البحرينية المنامة.