شكرا لقرائتكم خبر عن رفع الجلسة العامة لمجلس النواب بعد الموافقة على قانونين للبترول و3 اتفاقيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفع المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، على أن تعقد الجلسة غدا الثلاثاء الساعة الحادية عشر.

وكان المجلس، قد وافق اليوم على مشروعين باتفاقيتين للتنقيب والبحث عن البترول، وهما مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى منطقة جنوب غارب بخليج السويس بمصر ومشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع شركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول والشركة الوطنية المصرية لاستكشاف وتنمية البترول للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة وادى دب بالصحراء الشرقية.

كما وافق على ثلاث اتفاقيات، وهى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 183 لسنة 2021 بشأن الموافقة على التعديل الأول لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة.

ووافق أيضًا على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 184 لسنة 2021، بشأن الموافقة على اتفاق منحة بين جمهورية مصر العربية وكل من بنك التنمية الإفريقى وصندوق التنمية الأفريقى بصفتهما مسئولين عن إدارة الصندوق الائتمانى لمبادرة توصيل مياه الشرب والصرف الصحى للمناطق الريفية، بشأن برنامج الصرف الصحى المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر - الأقصر بمبلغ لا يتجاوز مليون يورو، الموقع بتاريخ 3/3/2020

ووافق أيضًا على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 182 لسنة 2021 بشأن اتفاق قرض بين مصر وبنك التنمية الافريقى بشأن برنامج الصرف الصحى المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر "الاقصر" بمبلغ لا يتجاوز 108 ملايين يورو.