شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يوافق على اتفاقيتين لتحسين الصرف الصحى ومياه الشرب بالأقصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والمنعقدة اليوم الاثنين، الموافقة علي اتفاقيتين دوليتين بين مصر وبنك التنمية الأفريقى وصندوق التنمية الأفريقى بشأن مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب بمحافظة الاقصر، وذلك وسط إشادة برلمانية بالجهود الحكومية المبذولة من أجل دعم الصعيد، سواء فيما يتعلق بالبنية التحتية أو المشروعات التنموية.

ويتمثل الاتفاق الأول في قرار رئيس الجمهورية رقم 184 لسنة 2021 بشأن اتفاقية منحة بين مصر وكل من بنك التنمية الأفريقى وصندوق التنمية الأفريقى بصفتهما مسؤولين عن إدارة الصندوق الائتماني لمبادرة توصيل مياه الشرب والصرف الصحى للمناطق الريفية بشأن الصرف الصحى المتكامل بالمناطق الريفية بالأقصر بمبلغ لا يتجاوز مليون يورو الموقع بالقاهرة.

ويهدف البرنامج الصحي المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر إلى توفير خدمات الصرف الصحي المتكاملة في التجمعات السكانية الواقعة في مناطق الريف في صعيد مصر "محافظة الأقصر"، وتأتي الاتفاقية في إطار دعم الإصلاح المستمر لهذا القطاع، وتطوير عمليات تجميع مياه الصرف ونقلها ومعالجتها والمساهمة في زيادة تغطية خدمات الصرف الصحي المحسنة الأمر الذي سينعكس في تحسين حياه المواطنين والحد من المخاطر الصحي.

وتشمل مكونات المشروع زيادة فرص الاستفادة من منظومة الصرف الصحي المتكامل والمتطور ، وتطوير نظام عمليات وممارسات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، وتعزيز الإطار المؤسسي لهذا القطاع.

أما الاتفاق الثاني يتمثل في قرار رئيس الجمهورية رقم 182 لسنة 2021 بشأن اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقي بشأن برنامج الصرف الصحي المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر ( الأقصر) بمبلغ لا يتجاوز 108 ملايين يورو.

ويهدف المشروع للاستفادة من منظومة الصرف الصحى المتكاملة والمطورة، وتطوير نظام عمليات وممارسات شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، وتعزيز الإطار المؤسسى القونى لهذا القطاع.

كما يتضمن المشروع تجميع مياه الصرف الصحي ونقلها ومعالجتها والتخلص منها من المستوى المنزلي إلى مستوى الصرف الزراعى وذلك من أجل تحسين تكلفة البنية التحتية وتسهيل الجوانب الإدارية وتعزيز القدرات وتحسين الآليات الخالية لزيادة استدامة برنامج منظومة الصرف الصحي المتكاملة فى صعيد مصر - الأقصر.

وطبقا للاتفاقية فإن الهيئة المنفذة للبرنامج هى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتتمثل الجهات المنفذة للبرنامج فى كل من شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، والشركة القابضة.

وأشار تقرير لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، إلى أهمية الاتفاقية نظرا لأهميتها فى تحسين منظومة الصرف الصحى بمدينة الأقصر الأمر الذى سيعود بالنفع على تحسين السلبيات التي تعوق قطاع السياحة الهام فى تلك المنطقة.