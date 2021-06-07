مصر تواصل فتح معبر رفح لإدخال المساعدات ومعدات إعادة إعمار قطاع غزة

المناطق - الرياض

واصلت السلطات المصرية فتح معبر رفح البري استثنائيًا لليوم الـ “23” على التوالي لاستقبال الجرحى والمصابين والحالات الحرجة من الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة وإدخال المساعدات ومعدات إعادة إعمار القطاع .

وأكدت مصادر مسؤولة بالمعبر في تصريح لها اليوم استمرار وجود جميع الأطقم الإدارية والطبية لتيسير دخول الجرحى والمصابين ومرافقيهم، إلى جانب توفير سيارات الإسعاف المجهزة لنقل الجرحى والمصابين ومرافقيهم إلى المستشفيات المصرية لتلقي العلاج.