شكرا لقرائتكم خبر عن من سيكون على متنها ..؟ أول رحلة فضائية مأهولة تنطلق الشهر المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال الملياردير جيف بيزوس مؤسس شرك أمازون ،اليوم الاثنين، إنه وشقيقه سيسافران إلى الفضاء الشهر المقبل على أول رحلة فضائية مأهولة تنظمها شركته بلو أوريجين لصناعة الصواريخ.

وقال بيزوس على صفحته على موقع إنستجرام "أحلم منذ كان عمري خمس سنوات بالسفر إلى الفضاء. وفي 20 يوليو سأقوم بهذه الرحلة مع شقيقي".

وسينضم بيزوس، الذي سيتنحى عن منصبه كرئيس تنفيذي لشركة أمازون في الخامس من يوليو تموز، إلى الفائز في مزاد للحصول على مقعد في أول رحلة فضائية من بلو أوريجين في نفس الشهر.