07 يونيو , 2021

أعلن فرع تنظيم "داعش" الإرهابي في غرب إفريقيا بتسجيل صوتي، عن مقتل زعيم جماعة "بوكو حرام" في نيجيريا أبو بكر شيكاو.

وقال شخص يزعم أنه أبو مصعب البرناوي، زعيم ما يسمى بولاية غرب إفريقيا التابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي في التسجيل الصوتي إن "شيكاو قتل في حدود الـ18 من أيار بتفجير عبوة ناسفة خلال ملاحقة مقاتلي الولاية له في أعقاب معركة مع جماعته".

وأكد شخصان على معرفة بالبرناوي لوكالة "رويترز" أن "الصوت الذي في التسجيل يعود لزعيم ولاية غرب إفريقيا في تنظيم "داعش".