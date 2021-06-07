من جانب آخر بيَّن كريم، أن "المركبات ذات الارقام الشمالية خاضعة لقانون المرور العامة، وفي حال المخالفة يتم التعامل معها وتحرير مخالفة لأصحابها".

بغداد - ياسين صفوان - أوضحت مديرية المرور العامة، اليوم الاثنين، إجراءاتها مع مركبات (المعلاية) والسيارات ذات الأرقام الشمالية.

انت الان تتابع خبر المرور تبين إجراءاتها مع مركبات 'المعلاية' والأرقام الشمالية والان مع التفاصيل

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية