للمرأة العاملة.. طبقي هذا الروتين اليومي السريع لبشرة مشرقة

خطوات سهلة للعناية اليومية بالبشرة



بإمكانك الحفاظ على بشرة ندية ومشرقة وخالية من الشوائب بشكل دائم، لا سيما أن إهمال البشرة يؤدي الى إصابتها بالبهتان وفقدانها لإشراقتها وحيويتها، وظهور الشوائب والعيوب عليها. لذلك، اتبعي هذه الخطوات اليومية السهلة والبسيطة، التي تخولك التمتع ببشرة صحية ومشرقة.- الخطوة الأولى والأساسية، هي تنظيف البشرة باستخدام غسول للوجه ملائم لنوع بشرتك، مرتين يومياً، في الصباح والمساء.

- أما الخطوة الثانية فتكون بتطبيق الكريم المرطب للبشرة، من ثم الكريم النهاري، هذا في الصباح. أما مساء، فقومي، بعد تنظيف الوجه بالغسول، بتطبيق سيروم الوجه، من ثم الكريم المسائي.

- أما الخطوة الثالثة، فهي تقشير البشرة مرة أو مرتين في الأسبوع، وذلك للتخلص من خلايا الجلد الميت وتجديد البشرة، ومنحها الحيوية والنضارة.