الداخلية تصدر توجيها يخص الترفيعات والعلاوات

بغداد - ياسين صفوان - وجه وزير الداخلية، عثمان الغانمي، اليوم الاثنين، باطلاق الترفيعات والعلاوات واحتساب الخدمة (العقد) والفصل السياسي. والخدمة الصحفية، والخدمة الجهادية..الخ.

وقال الغانمي في بيان، ورد لـ الخليج 365، "تابعنا باستمرار موضوع منح مستحقات الموظفين العاملين في وزارة الداخلية لكونهم قدموا جهوداً متميزة خلال عملهم في مختلف مفاصل الوزارة، حيث وجهنا مديرية ادارة الموارد البشرية باطلاق الترفيعات والعلاوات واحتساب الخدمة (العقد) والفصل السياسي. والخدمة الصحفية، والخدمة الجهادية..الخ، وتعديل الدرجة والعنوان الوظيفي وتعديل التحصيل الدراسي واحتساب المخصصات الهندسية بناء على ما ورد".



وأضاف، أن "الموظفين المدنيين من حملة العناوين (مدير، ومدير اقدم، ومدير فني، ومدير فني اقدم) الذين تنطبق عليهم شروط الترفيع كافة والضوابط الواردة بتعليمات تنفيذ قانون الموازنة لعام 2021 (الوصف الوظيفي فيما يخص الشهادة في حقل الاختصاص وشروط الترفيع) ولمرور مدة طويلة على عدم ترفيعهم لتعذر توفر شرط رئاسة القسم وخط الانتاج لغرض استثنائهم من هذا الشرط وحسب الصلاحيات المخولة لنا بتعليمات تنفيذ قانون الموازنة اسوة بأقرانهم من الموظفين المدنيين".



