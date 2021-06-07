الإمارات تشارك في التمرين الجوي "طويق 2" بالسعودية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تشارك القوات الجوية والدفاع الجوي بالإمارات في مناورات التمرين الجوي المشترك والمختلط " طويق 2 " التي انطلقت أمس وتستمر أسبوعين في المملكة العربية السعودية.

ويشارك في تمرين "طويق 2 " - الذي يتطلب مستوى عاليا من الكفاءة والاحتراف في الجوانب العملياتية والفنية والإدارية - إلى جانب الإمارات، المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والأردن ومصر.





كما تشارك كل من الكويت، والبحرين كمراقبين في هذا التمرين.

ويهدف التمرين لرفع أعلى درجات الاستعداد وتحقيق التوافق والتكامل العملياتي ورفع الجاهزية العملياتية والتدريبية لعمليات الإسقاط الجوي التكتيكي ورفع روح التنافس بين المشاركين.



