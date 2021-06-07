أوامر ضبط.. تحقيقات الفساد تقود العراق لـ9 مسؤولين كبار

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت هيئة النزاهة العراقية، الإثنين، عن أن تحقيقاتها توصلت لإصدار تسعة أوامر قبض وضبط بحق مسؤولين كبار بتهم فساد.

وقالت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق في بيان صحفي اليوم إن "الإجراءات التحقيقيَّة في عددٍ من الملفات والقضايا المُهمَّة، أفضت إلى استصدار 9 أوامر ومُذكَّرات قبضٍ وضبطٍ واستقدامٍ بحق مسؤولين في مختلف محافظات العراق، بينهم رئيس مجلس محافظة كركوك السابق، وبرلمانيّ سابق ومستشار في رئاسة الجمهوريَّة، وعضو بمجلس محافظة كركوك ورئيس الجامعة التقنيَّة الشماليَّة السابق، ومدير قسم التوزيع في شركة توزيع المنتجات النفطيَّة في محافظة نينوى".

ووفق الهيئة، شملت الأوامر المدير العام السابق لفرع مصرف الرشيد في محافظة ذي قار ومحافظ بابل السابق.

وأوضحت الهيئة أن التهم الموجهة إلى المسؤولين تتعلق بقضايا فساد بالمال العام.

ويشهد العراق منذ 2019 موجات غضب خاصة في الجنوب احتجاجا على الفساد المستشري وتردي الأوضاع الاقتصادية، ما دفع السلطات للتحرك الجدي للتحقيق في ملفات الفساد المالي والإداري.