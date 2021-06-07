أمريكا وإسرائيل.. بين وسطية جانتس ويمينية بينيت

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة

بعد أربع 4 جولات انتخابية إسرائيلية وحرب، توصلت أحزاب المعارضة في إسرائيل إلى اتفاق لتشكيل ائتلاف حكومي، يواجه بنيامين نتنياهو وينتزع منه المنصب الأول في تل أبيب.

إسرائيل تنفي أن يكون لها جنود "أحياء" في غزة

ثلاثة وجوه رئيسية جديدة تتصدر المشهد الإسرائيلي هم رئيس الوزراء نفتالي بينيت ووزير الخارجية ورئيس الوزراء المناوب يائير لابيد ووزير الدفاع بيني جانتس.

إسرائيل تطلب من سكان تجمعات قرب حدود لبنان البقاء في منازلهم

ومع تصاعد الخلافات بين إسرائيل والحزب الديمقراطي الأمريكي الحاكم حول الانفتاح على الفلسطينيين والاتفاق المحتمل مع إيران.. تتصدر العلاقة مع الولايات المتحدة أجندة الحكومة الإسرائيلية الجديدة، التي ستقرر توجهها: إما يمينا بقيادة بينيت أو وسطا مع لابيد وجانتس، وإن كان كلاهما يقر بالأهمية الاستراتيجية للشراكة مع واشنطن.