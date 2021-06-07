إصابات كورونا «العالمية» تتجاوز 173.27 مليون

عواصم- وكالات:

أصيب أكثر من 173.27 مليون نسمة بفيروس «كورونا» المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و873290. وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

إلى ذلك، ذكرت وزارة الصحة في الهند، الإثنين، إنها سجلت 100636 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا» و2427 وفاة خلال 24 ساعة، ووصل العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس في الهند إلى 28.9 مليون، بينما بلغ عدد الوفيات 349186 وفقاً لبيانات الوزارة.

وذكرت وزارة الصحة في المكسيك إنها سجلت 1401 حالة إصابة جديدة مؤكدة بـ«كورونا» و50 وفاة، الأحد. ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس في المكسيك إلى 228804، بينما بلغ عدد الإصابات فيها مليونين و433681 حالة إصابة في المجمل منذ ظهور الوباء. وأشارت بيانات حكومية منفصلة نشرت مؤخراً إلى أن العدد الفعلي للوفيات بالفيروس قد يكون أكبر من الأرقام المعلنة بواقع 60 بالمئة على الأقل.

وقالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الإثنين، إنها سجلت 19 حالة إصابة جديدة بـ«كورونا»، الأحد، وذلك نزولا من 30 إصابة في اليوم السابق. وذكرت اللجنة في بيان، أن 14 حالة من الإصابات الجديدة واردة من الخارج. ويبلغ حالياً إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بـ «كوفيد-19» في بر الصين الرئيسي 91267 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتاً عند 4636.

وأعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل 39637 إصابة و873 حالة وفاة جديدة بـ «كورونا» خلال الـ 24 ساعة الماضية. وقالت الوزارة - في بيان- إن عدد الحالات المؤكدة ارتفعت إلى 16 مليوناً و947 ألفاً و62 إصابة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات في البرازيل 743 ألفاً و404 حالات.

وأظهرت بيانات معهد «روبرت كوخ للأمراض المعدية»، الاثنين، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس «كورونا» في ألمانيا ارتفع بواقع 1117 إصابة ليبلغ الإجمالي ثلاثة ملايين و701 ألف و484. وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 89244 بعد تسجيل 22 وفاة جديدة.

وسجلت روسيا، الإثنين، 9429 إصابة جديدة بمرض «كوفيد-19» خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات لديها إلى خمسة ملايين و135866، وقال الفريق الحكومي المعني بمكافحة فيروس كورونا إن 330 شخصاً آخرين توفوا لأسباب مرتبطة بالفيروس، لتصل حصيلة الوفيات إلى 124117.