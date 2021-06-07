بوتين يوقع قانون الخروج من اتفاقية الأجواء المفتوحة

موسكو- أ.ف.ب

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الإثنين، قانوناً يضفي الطابع الرسمي على انسحاب روسيا من معاهدة الأجواء المفتوحة الأمنية بعد انسحاب واشنطن العام الماضي من هذه الاتفاقية الدفاعية الرئيسية بعد الحرب الباردة.

وأعلنت موسكو في منتصف يناير/ كانون الثاني الماضي أنها ستنسحب من المعاهدة، التي تسمح للبلدان الموقعة بالقيام برحلات استطلاعية غير مسلحة فوق أراضي الأطراف الأخرى، وأشارت إلى «عدم إحراز تقدم» في الحفاظ على المعاهدة بعد انسحاب الولايات المتحدة منها العام الماضي، ونُشرت الوثيقة الرسمية لقرار روسيا على موقع حكومي عبر الإنترنت، صباح الإثنين، ويأتي قرار الرئيس الروسي قبل قمة مرتقبة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في جنيف الأسبوع المقبل.

وأشار بايدن في البداية إلى أن إدارته قد تتراجع عن قرار سلفه الانسحاب من الاتفاق، لكنه أكد في أواخر الشهر الماضي أن واشنطن لن تعيد النظر فيه.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف رداً على ذلك الأسبوع الماضي إنه لا يوجد سبب لإدراج الاتفاقية الأمنية على جدول أعمال الاجتماع بين بوتين وبايدن لأن الولايات المتحدة أوضحت موقفها بشأن مستقبلها.

وكان المشرعون الروس في مجلسي النواب والاتحاد الروسي صوتوا في وقت سابق لصالح إنهاء مشاركة موسكو في «اتفاقية الأجواء المفتوحة» التي وقعتها كذلك دول أوروبية والدول المنبثقة عن الاتحاد السوفييتي السابق وكندا.

تبادلت موسكو وواشنطن باستمرار الاتهامات بخرق شروط الاتفاقية، وسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الولايات المتحدة رسمياً منها في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي. وتسمح الاتفاقية للدول الأعضاء بطلب نسخ من الصور الملتقطة خلال رحلات المراقبة التي يقوم بها أعضاء آخرون، على أن تُبلغ الدولة الخاضعة للمراقبة قبل 72 ساعة من الرحلة، وتتسلم إخطاراً بمسارها قبل 24 ساعة من ذلك، ويمكنها حينها أن تقترح تعديلات عليها.