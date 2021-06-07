شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكرى مقتله.. أخطر 5 معلومات عن الإرهابى أبو مصعب الزرقاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في 7 يونيو 2006 أعلنت الحكومة العراقية في بغداد أنه تم القضاء على الإرهابى أبو مصعب الزرقاوي زعيم تنظيم القاعدة، وتزامنا مع ذكرى مقتله أبو مصعب الزرقاوى نرصد أهم 5 معلومات عنه.

2- خصصت الولايات المتحدة مكافأة مالية قدرها 25 مليون دولار مقابل الإدلاء بمعلومات تؤدي إلى اعتقال الإرهابى الزرقاوي المسئول عن عدد كبير من الاعتداءات الدامية في العراق.

3- أعلن الإرهابى الزرقاوي مسؤوليته عن ثلاثة تفجيرات ارهابية أسفرت عن سقوط 60 قتيلا في فنادق فاخرة في عمان في نوفمبر عام 2005.

4- قتل فى غارة أمريكية وعرض الجيش الأمريكى صورة للإرهابى الزرقاوي تظهر رأسه بعد مقتله كما عرض كذلك شريط فيديو للغارة الجوية التي نفذتها طائرات عسكرية أمريكية ألقت قنبلتن تزن الواحدة نحو 250 كيلوجراما على المنزل الذي كان فيه الزرقاوي في مدينة بعقوبة، كما أعلن مسئول أردني أن الزرقاوي، الأردني الأصل والمطلوب للعدالة هناك، أن مخابرات بلاده اشتركت مع المخابرات والقوات الامريكية في العملية.

5- أعترف تنظيم القاعدة الارهابى بمقتل الإرهابى الزرقاوى وأكد بيان على الإنترنت موقع باسم "الهيئة الإعلامية لمجلس شورى " في العراق الخميس 8-6- 2006 مقتل الزرقاوي.