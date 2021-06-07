برلمانيون يشيدون باتفاقيات التنقيب عن البترول: داعم للاقتصاد القومى

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القاهرة - سامية سيد - أكد أعضاء مجلس النواب تأييدهم لمشروعى قانونين بالترخيص لوزير البترول بالتعاقد مع شركات للتقيب والبحث عن البترول برأس غارب وبالصحراء الشرقية.

وأكد النواب خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، أن قطاع البترول يشهد طفرة وتطور فى كافة القطاعات، وثمن النائب فؤاد أباظة، تحركات القيادة السياسية فى تنمية مناخ الاستثمار بصفة عامة وفى قطاع البترول بصفة خاصة.

وأعلن النائب إيهاب عبد العظيم، موافقته على الاتفاقيتين، مشيرا إلى أن قطاع البترول وقيادته استطاعوا أن يحققوا اكتشافات فى منطقة الصحراء الشرقية وشهد قطاع البترول نجاحات عظيمة خلال السبع سنوات منذ تولى الرئيس السيسى.

وقال النائب حسن الميرى، "لا أحد ينكر ما حققه قطاع البترول فى الفترة الأخيرة، وكان من أبرزها تحقيق مصر الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى".

وأشارت النائبة مرفت الكسان مطر، إلى موافقتها على مشروعى القانونين من حيث المبدأ لعقد الاتفاقيتين بالترخيص لوزير البترول بالتعاقد مع الشركات للتنقيب عن البترول.

وأشار النائب طلعت عبد القوى، إلى ضرورة تعظيم مواردنا المتاحة، مضيفا،:"نثمن مثل هذه الاتفاقيات"، مطالبا وزارة البترول فى كل فصل تشريعى تقديم للمجلس تقرير عن الاكتشافات التى تمت.

وأكد النائب حسن عمار، موافقته على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة بي بي مصر للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى منطقة جنوب غارب بخليج السويس، لافتا إلى أن الاتفاقية هى استمرار للاتفاقية قديمة حيث تقدمت شركة بى بى مصر بطلب إلى الهيئة المصرية العامة للبترول لمد فترة عقد التنمية بمنطقة جنوب رأس غارب البحرية بخليج السويس لضخ استثمارات جديدة وتنفيذ برنامج لاستكمال أعمال التنمية.

وقال النائب على بدر: "أوافق على الاتفاقيتن لانها داعم للاقتصاد المصرى"، مطالبا المجلس بالتوصية للتنقيب فى محافظات الصعيد لانها فى اشد الحاجة وستكون داعم رئيسى لمشكلة العمالة.

جاء ذلك خلال مناقشة لمشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى منطقة جنوب غارب بخليج السويس بمصرومشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع شركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول والشركة الوطنية المصرية لاستكشاف وتنمية البترول للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة وادى دب بالصحراء الشرقية.