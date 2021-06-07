شكرا لقرائتكم خبر عن إرادة جيل: مصر تحولت فى عهد الرئيس السيسي لجمهورية جديدة وإنجازات بكل المجالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصف النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل، عضو مجلس الشيوخ، أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، إنجازات الدولة المصرية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ 7 سنوات بـ"العظمية"، مؤكدا أن مصر تحولت فى عهد الرئيس السيسى إلى جمهورية جديدة.

وقال "مطر" فى بيان اليوم الاثنين صادر عن حزب إرادة جيل، أن الإنجازات طالت كل المجالات، سواء الإسكان أو الطرق أو ملف تطوير العشوائيات، وغيرها من المجالات والملفات، موضحا أن قطاع الزراعة شهد تطورًا كبيرًا فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، منذ أن تولى مقاليد حكم البلاد، حيث استطاع خلال سنوات معدودة، أن يضع مصر على طريق النهضة الزراعية.

وأضاف: "خلال الـ7 سنوات الماضية تم تنفيذ الكثير من المشروعات الزراعية التى جعلت المنتجات المصرية تنافس بقوة فى الأسواق العالمية، ومن هذه المشروعات، مشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان، ومشروعات الصوب الزراعية الكبرى، ومشروع المليون رأس ماشية، وإحياء مشروع البتلو، والمشروعات الكبرى التى تحققت فى مجال تنمية الثروة السمكية لسد الفجوة الغذائية، وتقديم أشكال الدعم للفلاح فى طليعة الإنجازات، كما بلغت إجمالى مشاريع الزراعة فى القطاعات المختلفة أكثر من 224 مشروعًا".