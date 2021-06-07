استثناءات وإجراءات.. ضوابط جديدة للسفر إلى 6 دول في ظل أزمة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

اتخذت عدة دول عربية وأوروبية إجراءات جديدة تجاه المسافرين إليها، وذلك في إطار مكافحة كل دولة لجائحة كورونا، وعممت الدول هذه الإجراءات على شركات الطيران.

قامت كل دولة بتصميم تطبيق سفر خاصة بها، على كل راكب تسجيل بياناته قبل مغادرته القاهرة على هذا التطبيق، وإذا لم يتم ذلك لا يسمح له بالصعود إلى الطائرة، ويتم تغريم شركة الطيران الناقلة له، وإلزامها بإعادته مرة ثانية إلى القاهرة.

جاءت هذه الإجراءات بسبب عدم استقرار منظمات الطيران المدني الدولية على قواعد موحدة للمسافرين أو تعميم لقاح كورونا على الركاب، بحيث لا يسمح لأي راكب بالصعود إلى الطائرة إلا إذا كان تم تلقيحه بعقار مكافح للجائحة.

المملكة المتحدة

قررت السلطات في المملكة المتحدة تعميم تعليمات جديدة للمسافرين من القاهرة، تضمنت الآتي:

- لن يُسمح بالسفر من مصر إلى إنجلترا إلا لمن لهم حق الإقامة بالمملكة المتحدة.

- يجب حجز إجراءات الحجر الصحي المستحدثة في أحد الفنادق المعتمدة وحجز اختبارات الكشف عن فيروس كورونا قبل السفر من خلال الرابط: https://quarantinehotelbookings.ctmportal.co.uk/.

- إجراء اختبار PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد قبل إقلاع الرحلة بما لا يزيد على 72 ساعة بنتيجة سلبية مع إجراء عدد (2) اختبار PCR خلال يومين من الوصول إلى إنجلترا، وكذلك بعد اليوم الثامن من الوصول.

- ملء البيانات المطلوبة على نموذج بيانات الراكب (PLF) لتسجيل بيانات الحجر الصحي وحجز الاختبارات.

- سيتم استقبال الركاب القادمين من مصر في أماكن مخصصة بمطار لندن هيثرو عند الوصول.

لمعرفة المزيد من التفاصيل زوروا الموقع الإلكتروني: www.gov.uk/coronavirus

وأشارت الشركة إلى أنه بالنسبة إلى المسافرين من المملكة المتحدة إلى مصر:

- كما هو مُطبق في الوقت الحالي، ضرورة اختبار PCR للكشف عن فيروس كورونا قبل إقلاع الرحلة بما لا يزيد على 96 ساعة بنتيجة سلبية.

إيطاليا

بدأت إيطاليا تطبيق عدة شروط جديدة للمسافرين إليها، وتضمنت الاشتراطات الجديدة للمسافرين إلى إيطاليا:

- ضرورة تقديم وثيقة PCR سلبية صادرة خلال 72 ساعة قبل الدخول إلى إيطاليا.

- استمرار تطبيق الالتزام بالحجر المنزلي لمدة 10 أيام من تاريخ الدخول إلى إيطاليا.

- ضرورة إجراء الاختبار الجزئي (Antigenico) بعد انتهاء فترة الحجر.

- اعتبارًا من 24 مايو الجاري، سيكون إلزاميًّا على كل العائدين إلى إيطاليا ملء النموذج الخاص بتحديد موقع الركاب رقميًّا.

الفئات المسموح لها بالسفر:

- المواطنون الإيطاليون.

- مواطنو الاتحاد الأوروبي (شنغن) وأفراد أسرهم.

- أصحاب الإقامات طويلة المدى وأفراد أسرهم طبقًا للمادة (2400/38 / CE).

- وللأشخاص الذين لهم علاقة ثابتة ومستقرة بمواطنين إيطاليين/ ومواطني الاتحاد الأوروبي (شنغن) وأصحاب الإقامة طويلة المدى الذين يجب أن يصلوا إلى محل إقامة أو منزل الشريك في إيطاليا.

استثناءات الدخول

يسمح بالدخول في حالة توافر أسباب احتياجات العمل أو الدراسة أو أسباب صحية، والضرورة القصوى والعودة إلى منزلهم أو محل إقامتهم، وأن الأطفال أقل من 6 سنوات معفيون من تقديم شهادة تحليل الـPCR قبل السفر، على أن يتم العمل بتلك التعليمات حتى الـ30 من يوليو المقبل.

السعودية

قررت السلطات السعودية تعليمات خاصة بالسفر إلى المملكة، وكذلك تحديد الفئات المستثناة للدخول إلى السعودية، بالآتي:

- عمل فحص PCR لمن هم فوق 8 أعوام قبل السفر بـ72 ساعة، في ما عدا المواطنين السعوديين.

- الخضوع للحجر المؤسسي لمدة ٧ أيام، وإجراء عدد ٢ فحص PCR، الأول عند الوصول والثاني بعد مرور ٦ أيام في الحجر المؤسسي.

- على جميع الركاب المنطبق عليهم قواعد الحجر المؤسسي، دفع قيمة الحجر المؤسسي قبل السفر من خلال مكاتب بيع مصر للطيران أو مركز خدمة عملاء مصر للطيران 1717 من خلال إصدار قسيمة (EMD) سيتوجب تقديمها عند إنهاء إجراءات السفر.

ويُستثنى من ذلك الفئات التالية مع تقديم المستندات الدالة على خضوعهم للاستثناء؛ وهم:

- المواطنون والمواطنات وزوجة المواطن، وزوج المواطنة، وأبناء وبنات المواطنة والعمالة المنزلية المرافقة لأي من الفئات المذكورة (على أن يطبق على غير المحصنين منهم الحجر الصحي المنزلي لمدة 7 أيام، وأن يتم إجراء فحص PCR لهم في نهاية مدة الحجر ابتداءً من اليوم السادس مع تطبيق الإجراءات الاحترازية التي تحددها وزارة الصحة).

- الوفود الرسمية من يحملون تأشيرة دبلوماسية والدبلوماسيون وعوائلهم المقيمين على أن يتم تطبيق إجراءات الحجر الصحي في منازلهم حسب ما تعتمده وزارة الصحة.

الكادر الطبي للممارس الصحي الذي يتبع قطاع حكومي يُعفى من الحجر المؤسسي في ما يتوجب على عوائلهم وعلى الممارسين الصحيين العاملين في القطاع الخاص الحصول على الحجر الصحي المؤسسي.

- الممارس الصحي الذي يتبع قطاع حكومي يعفى وعوائله، التي تقل أعمارهم عن 18 سنة من الحجر المؤسسي على أن يكون حجرًا منزليًّا.

- الممارس الصحي وعوائله الذين يعملون في القطاع الخاص والمحصنين طبقًا لتطبيق "توكلنا" يعفى من الحجر المؤسسي.

- الممارس الصحي وعوائله الذي يعمل في قطاع خاص وأكمل (14) يومًا منذ تلقيه كامل جرعات لقاح كورونا خارج المملكة بأحد اللقاحات المعتمدة بالمملكة (جرعتين من لقاح فايزر-بايونتك أو جرعتين من لقاح أكسفورد-أسترازينيكا أو جرعتين من لقاح مودرنا أو جرعة واحدة من لقاح جونسون) مع تقديم ما يثبت ذلك وفق متطلبات التي تضعها وزارة الصحة.

- ويستثنى من عمل الفحصين (PCR) للقادمين من خارج المملكة العربية السعودية جميع من هم دون سن الثامنة.

قطر

بينما قررت دولة قطر ضوابط جديدة للمسافرين، تضمنت:

1- يجب على الركاب تحميل تطبيق Ehteraz قبل السفر إلى قطر.

2- يخضع الركاب لاختبار PCR لفيروس كورونا عند الوصول.

3- يخضع الركاب للحجر الصحي المنزلي أو الحجر الصحي الفندقي.

4- يجب على الركاب حجز فندق الحجر الصحي لمدة 7 أيام من خلال موقع اكتشف قطر .

5- يجب أن يحتفظ الراكب بنسخه من حجز الفندق للاطلاع عليها في المطار قبل السفر.

البحرين

قررت دولة البحرين تعليمات جديدة خاصة بالمسافرين، تضمنت أنه لن يُسمح بدخول دولة البحرين إلا للمواطنين الحاملين للجنسية البحرينية أو مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، الذين لا يحتاجون إلى تأشيرة دخول، أو الأشخاص المقيمين في البحرين أو الأشخاص الحاملين لتأشيرة رقمية ممنوحة قبل الصعود إلى الطائرة، أو المسافرين المستحقين للحصول على تأشيرة عند الوصول.

وأكدت الشركة أنه يجب على المسافرين إلى دولة البحرين، وإكمال الإجراءات المطلوبة وسداد الرسوم عبر تطبيق BeAware على الهواتف الذكية أو زيارة الرابط http://bh.bh/covidpay.

وأضافت: يحتاج المسافرون من غير المُحصنين ضد فيروس كورونا، إجراء اختبار PCR بنتيجة سلبية قبل 48 ساعة على الأكثر قبل مغادرة الرحلة، مع توفير رمز الوصول السريع QR Code الخاص بالتحليل، في ما عدا الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 سنوات، مع اتباع باقي الإجراءات الصحية وضوابط السفر المطلوب الامتثال لها عند زيارة دولة البحرين، والتي يمكن التعرف عليها من خلال الموقع الإلكتروني لـ"مصر للطيران" من خلال الرابط https://bit.ly/3gaEUfl.

الأردن

وفرضت المملكة الأردنية الهاشمية، تعليمات جديدة على المسافرين، بأنه لن يسمح بسفر من لا يحمل نتيجة فحص PCR من أي معمل غير المعامل المعتمدة لدى السلطات الأردنية؛ وهي:

- المعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة المصرية

- ‏معامل البرج

‏- ‏معامل المختبر

- ‏معامل مستشفى عين شمس التخصصي

- ‏مختبرات القوات المسلحة المصرية للبحوث ‏الطبية وبنك الدم

واستثنت السلطات الأردنية الأطفال أقل من ٥ سنوات من تقديم PCR، على أن تكون مدة صلاحية تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا بنتيجة سلبية ٧٢ ساعة.