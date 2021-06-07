"مذبحة سوهاج".. قرار جديد للنيابة العامة بشأن المتهم بقتل 5 أشخاص

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبدالواحد:

قررت النيابة العامة بمركز المنشاة بإشراف المحامي العام لنيابات جنوب سوهاج، اليوم الاثنين، حبس شاب 4 أيام على ذمة التحقيقات، في اتهامه بذبح والده ووالدته وشقيقته وطفليها، أثناء نومهم بالمنزل، بناحية قرية أولاد حمزة بمركز العسيرات.

كما طلب النيابة العامة تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بذبح شاب 4 أشخاص من أسرته بمركز العسيرات.

بالانتقال والفحص تبين، أن المدعو "جورج. س" 27 عامًا عامل انهال بسلاح أبيض "ساطور" على والده البالغ من العمر 70 عامًا، ووالدته "آمال. ن" 65 عامًا، وابني شقيقته الطفل "مينا" 6 شهور، "إنجي" 5 أعوام، كما أصاب شقيقته "مارينا" 25 عامًا بجروح خطيرة متفرقة بالجسد، والتي لفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة بإصابتها أثناء تلقيها العلاج بمستشفى سوهاج الجامعي.

وكشفت التحريات أن المتهم ارتكب جريمته في حال نوم المجني عليهم، وأنه لم يغادر مسرح الجريمة حتى جرى القبض عليه بمعرفة قوات الشرطة، وأنه مريض نفسي.

جرى نقل الجثث لمستشفى المنشاة المركزي، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.