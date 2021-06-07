بعد حادث سبها.. مصر تؤكد وقوفها مع ليبيا ضد كافة أشكال العنف والإرهاب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (د ب أ):

أدانت مصر اليوم الاثنين بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف نقطة تفتيش تابعة لمديرية أمن مدينة سبها الليبية.

وأكدت مصر، في بيان أصدره مكتب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية اليوم، مُجددًا على "وقوفها الكامل مع ليبيا الشقيقة ضد كل ما ينال من أمنها واستقرارها، ودعمها في مواجهة كافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب".

وكان مصدر أمني بمدينة سبها جنوب ليبيا أفاد بمقتل ضابطين وإصابة أربعة آخرين في هجوم بسيارة مفخخة يقودها انتحاري استهدف بوابة أمنية بالمدينة أمس الأحد.

وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم الذي أسفر عن سقوط قتلى وتدمير عدة آليات عسكرية، مشيرا إلى أن العملية نفذها أحد عناصره واستهدف بها نقطة تفتيش تابعة لمليشيات حفتر.

ومدينة سبها التي تبعد 1300كيلومتر جنوب العاصمة طرابلس من اكبر المدن التي تسيطر عليها قوات مايسمى بالجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر جنوبي ليبيا، وتديرها أمنياً وزارة الداخلية الموحدة مؤخراً والتابعة لحكومة الوحدة الوطنية المركزية بطرابلس بقيادة عبد الحميد الدبيبة.