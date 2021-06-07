رسميا.. إعادة امتحان الإعدادية بعد تسريبه و3 إجراءات عاجلة في الإسماعيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - إيهاب عمران:

علقت محافظة الإسماعيلية غير بيان رسمي لها على تسريب امتحان مادة الدراسات الاجتماعية للشهادة الإعدادية، وأكدت أنه جرى التحرك بشكل عاجل لاحتواء الأمر عقب تجمهر طلاب وأولياء الأمور اعتراضا على التسريب.

وتجمهر عدد من الطلاب وأولياء الأمور أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية، اليوم الاثنين، وذلك اعتراضا على تسريب امتحان مادة الدراسات الاجتماعية للشهادة الإعدادية.

وعبر أولياء الأمور والطلاب عن غضبهم بسبب عدم تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب بعد اطلاع عدد منهم على الأسئلة التي من المقرر أن يخوضوا الامتحان فيها صباح اليوم الاثنين.

ومن جانبها أكد مصدر في مديرية التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية عن اكتشاف وكيل الوزارة للأمر، وأنه جرى إبلاغ الوزارة بذلك لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.

وقال بيان المحافظة عبر الصفحة الرسمية لها على موقع الفيسبوك، إن وكيل أول وزارة التربية و التعليم بالإسماعيلية، تلقى بلاغا عن طريق إدارة أمن المديرية بتسريب امتحان مادة الدراسات الاجتماعية لشهادة إتمام المرحلة الإعدادية عن طريق برنامج "الواتس آب".

وأضاف البيان أنه جرى اتخاذ إجراء عاجل على الفَور وإبلاغ المحافظ بالرأي بتأجيل الميعاد لباكر الساعة التاسعة صباحا.

ووأشار البيان إلى أنه تم التأكد من تسريب الامتحان بعد بدء الامتحان علي أجهزة موبايل الطلبة وأولياء الأمور حيث تم التسريب أثناء نقله إلى المدارس، كما تم إبلاغ مكتب وزير التربية و التعليم وغرفة عمليات الوزارة.

وأوضح البيان أنه تم إبلاغ مدير أمن الاسماعيلية نظرا لتجمهر بعض الطلاب وأولياء أمورهم وبعض المدرسين وتعطيلهم حركة المرور.

واختتم البيان بأنه تم الإنتهاء لقرار الإعادة غدا الساعة ٩ صباحا وذلك لمصلحة الطلبة وتحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص كما تم إحالة الواقعة للنيابة العامة.