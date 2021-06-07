2.7 مليار جنيه لتطوير قطاع توزيع كهرباء سوهاج خلال 7 سنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه تم تنفيذ أعمال توسع وإحلال لتطوير البنية التحتية لشبكات الكهرباء خلال الفترة من 2014 حتى 2021 بإجمالي استثمارات تصل إلى حوالى 1,7 مليار جنيه، إلى جانب مشروعات منفذة للغير بقيمة حوالي مليار جنيه، في محافظة سوهاج التابعة لنطاق عمل شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء والتي يبلغ عدد المشتركين الحالي بها حوالي 1,5 مليون مشترك.

وأشار الوزير في تصريح اليوم الإثنين، إلى أن الشركة قامت بدراسة وتنفيذ المشروعات القومية والمشروعات المنفذة للغير في نطاقها الجغرافي والمدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، والمشروعات القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والمصانع والمدارس والري وغيرها، والتي تسهم في تنمية المجتمع وتحقيق حياة أفضل للمواطن.

ولفت إلى أن قيمة ما تم تنفيذه من المشروعات المنفذة للغير بمحافظة سوهاج خلال الفترة بلغت حوالي مليار جنيه، وكان لهذه الأعمال مردود على المواطن حيث تم تحسين مستوى الخدمة المقدمة للعملاء، وضمان استمرارية التغذية بأعلى جودة مع تقليل عدد وفترات الأعطال.

ونوه الوزير بأنه تم إنشاء وتشغيل مركز الإصدار الآلي لإصدار طباعة فواتير الاستهلاك وفقاً لأحدث الأنظمة العالمية وبدأ بالفعل اعتباراً من أول يوليو 2020، كما تم الالتزام ببرنامج القراءة الموحد وربطه مع مركز الإصدار لتحقيق مبدأ الشفافية وضمانة كافة حقوق المواطن لمراقبة استهلاكه والقضاء تماماً على الشكوى من عشوائية القراءة، وتم الانتهاء من تطوير 13 مركزا لخدمة عملاء من إجمالي مركز خدمة بقطاع كهرباء سوهاج.

وقال شاكر إنه تم تجهيز جميع مراكز خدمة العملاء بأحدث الأجهزة وربطها مع مركز الإصدار والمنصة الإلكترونية، وتسعى الشركة جاهدة لتحقيق رضا العميل من خلال فتح منصات إلكترونية متعددة لبحث شكاوى المواطنين واستفساراتهم والرد عليها.

وشدد الوزير على رفع مستوى الخدمة والشبكة الكهربائية، وعلى أهمية استقرار التغذية الكهربائية وإصلاح كل الأعطال الطارئة في جميع المناطق، مؤكدا ضرورة الاهتمام برفع مستوى الأداء في القطاعات والإدارات المختلفة بالشركات، والاهتمام بتفعيل كل الآليات الخاصة بدقة القراءات والتأكيد على تفعيل برنامج القراءة الموحد، وتكثيف الجهود في التفتيش لمواجهة سرقات التيار الكهربائي.