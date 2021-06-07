مطار برنيس الدولي يستقبل أول طائرة لشركة مصر للطيران

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

استقبل مطار برنيس الدولي، أول طائرة تابعة لشركة مصر للطيران، وعلى متنها 60 راكبا، حيث نظمت إدارة المطار، استقبالا خاصا للطائرة، وفق بروتوكول أول رحلة تهبط المطار، وذلك بتقليد رش المياه على الطائرة، تعبيرا عن الاحتفال بوصول أول رحلة تهبط على أرض المطار.

ويعد مطار برنيس من المطارات الواعدة في تنشيط حركة السياحة، الوافدة إلى مصر نظرًا لما تتمتع به هذه المنطقة من ثراء بالمقاصد السياحية وتميزها بموقع فريد على ساحل البحر الأحمر.

ويتكون "مطار برنيس الدولي" من ممر بطول ٣٦٥٠ مترًا وعرض ٦٠ مترًا، وترمك مدني يسع نحو ٨ طائرات، وصالة ركاب بسعة ٦٠٠ راكب في الساعة، وبرج للمراقبة بارتفاع ٥٨ مترًا ، و٤٧ منشأً فنيًّا واداريًّا وخدميًّا ، وتم تصميم المطار في وقت قياسي، وبأعلى المعايير والمواصفات العالمية في مجال المطارات الدولية.