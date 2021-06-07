واشنطن: شرطة الكابيتول تجري تدريبًا أمنيًا صباحيًا.. وتطالب السكان بعدم الخوف

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

طلبت شرطة الكابيتول على موقع "تويتر" من سكان العاصمة الأمريكية واشنطن "عدم الخوف"؛ لأنها ستجري تدريبًا صباح الاثنين بمشاركة سيارات طوارئ وإسعاف ومروحيات ستحلق على ارتفاع منخفض، حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي" الامريكية.

وكتبت شرطة الكابيتول على تويتر "من فضلك لا تخف".

كما تم إرسال رسائل نصية إلى الهواتف المحمولة يوم السبت لتحذير سكان المنطقة من التدريبات القادمة.

وتأتي التدريبات بعد حوالي أسبوعين من إنهاء مهمة الحرس الوطني التي استمرت لنحو خمسة أشهر للمساعدة في تأمين مبنى الكابيتول بعد اقتحامه في 6 يناير.

ويدور جدل في الكونجرس الأمريكي حول كيفية معالجة المسائل الأمنية المستمرة، وما إذا كانت هناك حاجة إلى قوة رد سريع.

وأشرف اللفتنانت جنرال المتقاعد راسل أونوري على مراجعة أمنية لهجوم 6 يناير، وقال إنه إذا كانت هناك مثل هذه القوة في 6 يناير فإن "النتيجة كانت ستأتي مختلفة تماما".

ومن المتوقع أن يصدر تحقيق مشترك في مجلس الشيوخ عن أعمال الشغب في 6 يناير تقريرًا من أكثر من 100 صفحة هذا الأسبوع، ويضم توصيات حول كيفية الاستعداد لأي هجوم في المستقبل بما في ذلك تعزيز البنية التحتية لمبنى الكابيتول وإعادة تنظيم شرطة الكابيتول وقيادتها.

يذكر أنه قبل شهرين "صدم رجل عمدا" اثنين من ضباط شرطة الكابيتول بسيارة، ما أسفر عن مصرع ضابط وإصابة آخر، فيما لقي السائق حتفه بعد ذلك إثر اصطدام بسيارته بحاجز، وفقا لإدارة شرطة العاصمة الأمريكية.