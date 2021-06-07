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الشرطة الأسترالية تنجح في تحرير حوت قبالة ساحل سدني

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ابوظبي - سيف اليزيد -  حررت الشرطة البحرية الأسترالية حوتاً أحدب تشابكت حوله حبال الصيد وعوامات بحرية قبالة ساحل سيدني، في وقت متأخر أمس الأحد.وأرسلت الشرطة طائرة هليكوبتر للبحث في مياه قرب شاطئ بوندي بعد أن أبلغ مواطنون عن وجود حوت يعاني من مشكلة.
وقال براد مونك مفتش الشرطة لوسائل إعلام اليوم الاثنين: «بدا أن شباك صيد وعوامتين بحريتين التفت حوله... كانت هناك العديد من المركبات حول الحوت في ذلك الوقت، وبدا أنه في وضع صعب».
وتهاجر الحيتان الحدباء شمالاً من القطب الجنوبي البارد على طول الساحل الشرقي الأسترالي إلى المياه شبه الاستوائية في الفترة من يونيو وحتى نوفمبر تقريباً، حيث التزاوج والتكاثر.
وقال مونك: إن الحوت، الذي يعتقد أنه يبلغ من العمر عاماً واحداً، شوهد لآخر مرة بعد تحريره وهو يتجه نحو المياه العميقة.
وأضاف: «كان الحوت مرحباً جداً في الحقيقة... لقد أبطأ بالفعل للسماح للشرطة بعمل ما ينبغي لمساعدته. وكأنه كان يعلم».

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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