أميركا وبريطانيا تدعوان الحوثيين لوقف الهجوم على مأرب

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 7 يونيو 2021 01:28 مساءً - منذ ساعة واحدة

دعت الولايات المتحدة وبريطانيا ميليشيا الحوثي، المدعومة من إيران، إلى احترام جهود السلام الدولية ووقف الهجوم على مأرب.

يأتي ذلك، بعد أن ارتفع عدد ضحايا الهجوم الصاروخي الذي شنه الحوثيون على مأرب إلى 21 شخصا، بينهم أطفال.

قال السفير البريطاني لدى اليمن، مايكل أرون، إن مشاركة الحوثيين بشكل جاد في جهود الأمم المتحدة من أجل التوصل لوقف إطلاق النار من شأنه وقف الخسائر المأساوية في صفوف اليمنيين.

حمل المبعوث الأميركي الخاص، تيم ليندركينغ، الحوثيين مسؤولية استمرار الحرب، وأكد أنهم يرفضون وقف إطلاق النار، كما يرفضون اتخاذ أي خطوات لحل الأزمة وإنهاء الصراع، ويواصلون الهجوم على مدينة مأرب.

جاءت تصريحات ليندركينغ بعد يوم واحد من عودته إلى بلاده عقب جولة في المنطقة، ناقش خلالها الأزمة الإنسانية والاقتصادية في اليمن مع مسؤولين يمنيين وشركاء دوليين، بحسب بيان الخارجية الأميركية، وذلك بحسب “سكاي نيوز”.