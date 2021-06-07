بوتين يصادق على قانون فسخ معاهدة “السماء المفتوحة”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 7 يونيو 2021 01:28 مساءً - منذ 3 ساعات

صادق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الاثنين على قانون فسخت بموجبه روسيا معاهدة “السماء المفتوحة” وتم نشر الوثيقة على البوابة الإلكترونية الحكومية الرسمية للمعلومات القانونية.

أمر بوتين العام الماضي بإطلاق الإجراءات القانونية الخاصة بانسحاب البلاد من اتفاقية “السماء المفتوحة” بعد إعلان إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عن انسحابها من الاتفاقية من جانب واحد.

وانتقدت الخارجية الروسية مؤخرا بشدة رفض إدارة الرئيس الأميركي الحالي، جو بايدن، مراجعة قرار سلفه، محملة واشنطن المسؤولية عن انهيار الاتفاقية.

تسمح “اتفاقية السماء المفتوحة” التي أبرمت عام 1992 وتضم أكثر من 30 دولة، بتحليق طائرات مراقبة غير مسلحة، تابعة للدول الأعضاء، في أجواء بعضها البعض، بهدف تعزيز التفاهم المتبادل والثقة عن طريق منح جميع الأطراف دورا مباشرا في جمع المعلومات عن القوات العسكرية والأنشطة التي تهمها.

يذكر أنه بحلول نهاية العام 2020، كان عدد المشاركين في المعاهدة 33 دولة، وذلك بحسب “روسيا اليوم”.