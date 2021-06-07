العشرات من مختاري ذي قار يتظاهرون امام ديوان المحافظة

وقال مراسل الخليج 365، إن "العشرات من مختاري الاقضية والنواحي في ذي قار، تظاهروا امام مبنى ديوان المحافظة للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة منذ ثلاثة اشهر".

من جهته، طالب احد المتظاهرين، "الحكومة المحلية بصرف الرواتب، اسوة بالمحافظات الاخرى كون المختارين يقدمون خدمات عديدة للادارة المحلية والمواطنين، حسب تعبيره".

