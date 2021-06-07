انت الان تتابع خبر العشرات من مختاري ذي قار يتظاهرون امام ديوان المحافظة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - نظم العشرات من مختاري محافظة ذي قار، اليوم الاثنين، تظاهرة امام مبنى ديوان المحافظة.
وقال مراسل الخليج 365، إن "العشرات من مختاري الاقضية والنواحي في ذي قار، تظاهروا امام مبنى ديوان المحافظة للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة منذ ثلاثة اشهر".
من جهته، طالب احد المتظاهرين، "الحكومة المحلية بصرف الرواتب، اسوة بالمحافظات الاخرى كون المختارين يقدمون خدمات عديدة للادارة المحلية والمواطنين، حسب تعبيره".
من جهته، طالب احد المتظاهرين، "الحكومة المحلية بصرف الرواتب، اسوة بالمحافظات الاخرى كون المختارين يقدمون خدمات عديدة للادارة المحلية والمواطنين، حسب تعبيره".