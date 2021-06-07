ضبط كمية 'ضخمة' من الادوية المهربة والمنتهية الصلاحية بأحد مذاخر بغداد

وذكرت الخلية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "مفارز جهاز الأمن الوطني في بغداد وبالاشتراك مع مفارز وزارة الصحة تمكنت من ضبط اكثر من ثلاثة ملايين علبة دوائية مهربة ومنتهية الصلاحية في احد المذاخر بمنطقة المنصور وسط بغداد".واضاف البيان ان "عملية الضبط تمت بناءً على معلومات استخبارية دقيقة وبعد استحصال الموافقات القضائية لها"، مشيرا الى "تسليم المضبوطات الى الجهات المختصة لغرض اتلافها اصولياً".

ولفت الى، انه "تم تدوين اقوال المخالفين واحالتهم الى القضاء لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم".