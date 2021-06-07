هذا ما قاله الديبة عن حادث سبها الليبية

محمد الفلاح - الإثنين 7 يونيو 2021

استنكر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة حادث مقتل ضابطين في حادث أمني استهدف نقطة تفتيش تابعة لمديرية أمن سبها، أمس الأحد، واصفاً الحادث بالعمل الإرهابي الجبان.



وبحسب موقع الوسط الليبي توعد الدبيبة الجناة، قائلاً "حربنا ضد الإرهاب مستمرة وسنضرب بقوة كل أوكاره أينما كانت".

وقدم الدبيبة التعازي إلى أسرتي الضابطين: النقيب إبراهيم عبد النبي المناع رئيس قسم البحث الجنائي في سبها، والملازم عباس أبوبكر، متمنياً الشفاء العاجل للجرحى، وذلك عبر حسابه بموقع "تويتر".

وأوضحت وزارة الداخلية أن سائق مركبة ألية (شاحنة صغيرة) كانت تحمل على متنها خردة قام بتفجير المركبة عند وصوله لنقطة التفتيش.

وأكدت الوزارة أنها ستتابع مجريات التحقيق لكشف تفاصيل هذا العمل الاجرامي الاثم الذي طال رجال الشرطة من قبل مجموعة إرهابية.