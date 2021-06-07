بالارقام.. سعر الدولار في لبنان اليوم الإثنين

محمد الفلاح - الإثنين 7 يونيو 2021

تراجع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية، بمستهل تعاملات الإثنين 7 يونيو 2021، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).



وتراجع سعر صرف الدولار على مستواه أمام الليرة اللبنانية في السوق الموازية (السوداء) خلال التعاملات المبكرة من صباح الإثنين، إلى 13357 ليرة للشراء و13425 ليرة للبيع، مقابل 13400 ليرة للبيع و 13450 ليرة للشراء أمس الأحد.

ويشهد لبنان منذ صيف 2019 انهياراً اقتصادياً متسارعاً فاقمه انفجار مرفأ بيروت المروع في الرابع من أغسطس/آب وإجراءات مواجهة فيروس كورونا. وتخلفت الدولة في مارس/آذار 2020 عن دفع ديونها الخارجية، ثم بدأت مفاوضات مع صندوق النقد الدولي حول خطة نهوض عُلّقت لاحقاً بسبب خلافات بين المفاوضين اللبنانيين.

وتراجع سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار تدريجياً إلى أن فقدت أكثر من 85% من قيمتها، وبات أكثر من نصف السكان تحت خط الفقر، وارتفع معدل البطالة، فيما يشترط المجتمع الدولي على السلطات تنفيذ إصلاحات ملحة لتحصل البلاد على دعم مالي ضروري يخرجه من دوامة الانهيار.

لكن البلاد ومنذ انفجار مرفأ بيروت، غارقة في شلل سياسي.

وحددت البنوك اللبنانية سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين قبل فترة، ومعمولا به حتى اليوم.

وثبتت نقابة الصرافين في لبنان تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.

وظل سعر صرف الدولار في مصرف لبنان "البنك المركزي" عند 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص للسلع الأساسية فقط.