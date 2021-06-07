عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة الطبية المتنقلة بالحديدة تقدم خدماتها العلاجية لـ 913 مستفيداً خلال أسبوع

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قدمت العيادات الطبية التغذوية المتنقلة في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة خدماتها العلاجية لـ 913 مستفيداً خلال المدة من 13 إلى 19 مايو 2021م، وذلك بدعم سخي من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وراجع عيادة الطوارئ 736 مراجعاً، وعيادة الصحة الإنجابية 7 مستفيدين، كما راجع قسم علاج الإصابات 166 شخصاً، وقسم الإحالة الطبية 4 مستفيدين.

كما أجري الفحص المخبري لـ 430 مريضاً، وصرفت الأدوية لـ 983 مراجعاً، وراجع قسم الرعاية الصحية 552 شخصاً، وقسم نقل الدم 5 حالات، وراجع قسم التوليد 7 مراجعين.