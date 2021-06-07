مصرع 17 شخصًا على الأقل في فيضانات سريلانكا

المناطق - وكالات

لقي 17 شخصًا على الأقل مصرعهم ونزح عشرات الآلاف جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية التي اجتاحت سريلانكا.

وأوضح مساعد مدير المركز الوطني لإدارة الكوارث في سريلانكا براديب كوديبيلي أن أكثر من 270 ألف شخص تضرروا جراء الفيضانات وانقطعت الكهرباء عن قرابة 100 ألف منزل، مشيرًا إلى أن مستويات المياه بدأت في الانحسار لكن التحذيرات من الانهيارات الأرضية لا تزال قائمة.

وتسببت الأمطار التي استمرت على مدى أيام عدة في فيضان مياه الأنهار في السهول الجنوبية والغربية من سريلانكا مطلع الأسبوع، وأغرقت المناطق المنخفضة ودفعت عشرات الآلاف إلى اللجوء إلى مراكز الإغاثة.