شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان : حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال مع تراجع كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت باكستان اليوم الإثنين، حملة لتطعيم ملايين الأطفال ضد مرض شلل الأطفال، في ظل تراجع أعداد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في البلاد.

وأعلن مسؤولون أنه سوف تستهدف الحملة، التي ستستمر لمدة خمسة أيام، تطعيم أكثر من 30 مليون طفل دون سن الخامسة.

وسينتشر نحو 223 ألفا من العاملين في الخطوط الأمامية، بأنحاء 124 منطقة من أصل 154 منطقة في البلاد، للإشراف على التطعيم، بحسب بروتوكولات السلامة الخاصة بمكافحة مرض "كوفيد 19-".